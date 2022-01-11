США ввели санкции против граждан России и Китая

США ввели санкции в отношении россиянина Романа Аларя, одного из учредителей организации "Парсек", и еще шесть граждан КНДР в список лиц, которых Вашингтон считает причастными к распространению оружия массового уничтожения, говорится в заявлении Минфина США.

"В соответствии с исполнительным указом 13382, Госдепартамент ввел санкции в отношении гражданина КНДР О Ён Хо, гражданина РФ Романа Анатольевича Аларя и российского юридического лица ООО "Парсек" за участие в деятельности или сделках, которые существенно способствовали распространению оружия массового уничтожения или средств его поставок КНДР", - отмечается в заявлении.