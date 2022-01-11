Ильхам Алиев раскрыл еще один эпизод войны: Армянские солдаты начали стрелять за спинами российских военнослужащих

В интервью азербайджанским телеканалам президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл еще один неизвестный по сей день эпизод из истории второй карабах ской войны: «Это произошло, когда мы двигались в направлении Зангилана к границе с Арменией, и до поселка Агбенд оставалось несколько километров. Мы получили информацию, что армянская сторона обратилась к России с просьбой направить туда часть контингента российской военной базы в Гюмри, на границу, в Зангилан. Они хотели обосновать это тем, что Азербайджан якобы намерен захватить значительную часть территории Армении. Хотя у нас таких намерений не было. Однако туда был командирован очень ограниченный контингент российских военнослужащих из базы в Гюмри. У нас была такая оперативная информация.

Сразу после этого инцидента армянские вооруженные силы начали обстрел азербайджанских войск буквально из-за спины российских военнослужащих. Дистанция была очень маленькой, поэтому стреляли даже из минометов. Там мы понесли потери. Но, естественно, ответили на огонь, и армяне сразу же обратились в Россию, мол, Азербайджан стреляет в российских военнослужащих. Можно ли представить такую степень низости? Кстати, российская сторона позже, уже в контактах с нами, восприняла это событие так же, как и я: это ни что иное, как подлость. То есть армяне хотели, чтобы мы, открыв ответный огонь по армянским позициям, нанесли ущерб российским военнослужащим, и таким образом намеревались достичь своей цели - вовлечь Россию в эту войну.

Многие события, произошедшие в период войны, свидетельствуют о подлом характере действий армянской стороны. Даже по отношению к собственным военнослужащим. Мы нашли стольких армянских военнослужащих, прикованных цепями - в окопах, автомобилях. Военное и политическое командование Армении распорядилось расстреливать дезертиров на месте».