Минобороны России: отношения с НАТО находятся на критическом уровне

Замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что отношения между РФ и НАТО находятся на критически низком уровне, передает RT.

Он пояснил, что это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений и полной деградации архитектуры безопасности в Европе.

По его словам, российская сторона неоднократно предлагала Североатлантическому альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки, но со стороны НАТО данные инициативы были проигнорированы.