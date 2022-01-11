Ильхам Алиев: Армянские власти полагают, что после последних событий в СНГ их возможности расширились

«Мы не должны забывать, что нынешнее правительство Армении, которое стало себя вести более конструктивно, фактически обусловило неизбежность войны. Ведь, фразу « Карабах - это Армения и точка» произносил представитель нынешней власти. Именно представитель нынешней власти угрожал нам «новой войной за новые территории». Представитель нынешней власти танцевал на Джыдырдюзю и тем самым задевал чувства азербайджанского народа». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Теперь представители нынешней власти говорят, что мы должны вести переговоры с т.н. «Нагорно-карабахской республикой» и она должна быть за столом переговоров. Заметьте, не Кочарян – Саргсян, а именно нынешняя власть. Поэтому мы никогда не должны обманывать себя красивыми словами нынешних властей Армении. Мы никогда не должны забывать, рядом с каким соседом мы живем. Провокации на границе тоже исходят из этого. Они снова испытывают наше терпение.

Возможно, вчерашние провокации связаны с последними событиями на пространстве СНГ, и они считают, что их возможности расширились или же они могут откуда-то получить помощь. Но они не должны забывать, что, как и во второй карабахской войне, независимо от того, кто им будет помогать, мы добьемся желаемого. Никто и ничто не сможет нас остановить. Нас останавливает только то, что мы не хотим третьей войны, это не в наших планах. Мы хотим, чтобы закончился период войны, чтобы были установлены нормальные отношения, чтобы Армения, наконец, признала территориальную целостность Азербайджана. Мы хотим этого. Но если мы увидим, для себя опасность, то эта опасность будет немедленно нейтрализована», - сказал президент.