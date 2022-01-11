Сотрудник посольства Азербайджана в Россиии скончался от коронавируса

Сегодня, 12 ноября, в результате заражения коронавирусом скончался заведующий хозяйством посольства Азербайджана в России Гасан Гусейнов, говорится в сообщении посольства.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы рассказал, что Гасанов на протяжении длительного времени работал в системе Министерства иностранных дел, в том числе в посольствах Азербайджана в Турции и России.

«Он заслужил уважение и симпатии коллег, всегда старался оказать им посильную помощь непосредственно в работе, а также и в хозяйственных вопросах, связанных с благоустройством жизни дипломатов. От имени сотрудников посольства Азербайджана в России и лично от себя выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким дорогого Гасана, много лет проработавшего со мной в городе Москва», - заявил посол.