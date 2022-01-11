Ильхам Алиев о российских миротворцах в Карабахе: в целом - позитив, но немало и раздражающих моментов

«Считаю, что деятельность миротворцев мы должны оценивать через более широкую призму, и, конечно, имеется немало раздражающих моментов. Но, в то же время, было бы несправедливо не упомянуть и о положительной стороне их деятельности. Сейчас они выполняют важную задачу. В то же время они сопровождают отправку наших военнослужащих и перевозку грузов в Кельбаджарский, Лачинский районы, и в принципе могу сказать, что я положительно отношусь к их общей деятельности. То есть, прошедший год во многом прояснил ситуацию, потому что в наших отношениях с Россией появился новый элемент, которого раньше не было.

Азербайджано-российские отношения всегда были очень позитивными. Но в прошлом году эти связи стали еще более динамичными, да и контактов стало больше, в том числе на уровне президентов, да и на разных уровнях. Это было новшество для наших двусторонних отношений, которое могло как создать проблему, так и укрепить имеющиеся связи. Анализируя как уже прошедший, так и нынешний год, могу сказать, что отношения миротворческой миссии с азербайджанскими партнерами оказали положительное влияние на двусторонние отношения. Поэтому, мы, граждане Азербайджана, должны это знать.

Что касается вопросов, вызывающих раздражение, то, когда неоднократно совершаются незаконные визиты, с нашей стороны на официальном уровне выражается протест России. Наш министр обороны неоднократно отправлял письма своему коллеге, а также главе миротворческой миссии, такие шаги были предприняты в отношении последнего незаконного визита Валери Пекрес. Нам дали ответ в таком ключе - не увидели, не обратили внимания, она приехала на обычной машине и так далее. Хотя это, конечно, неубедительно, и я должен говорить, как есть. Это была организованная поездка… Рядом с ней был бывший министр иностранных дел Франции еврокомиссар Барнье, еще один депутат. Они отправились туда тайно и вернулись. Новости появились уже после их возвращения, потому что они, видимо, опасались, что мы их остановим в Лачинском коридоре. Потому что, если бы мы знали, что они там, то, однозначно, не пустили бы обратно.

Лачинский коридор находится под нашим контролем. Мы можем задержать там любой автомобиль, и никто не может нам ничего сказать. Поэтому такие ситуации случаются, этого категорически нельзя допускать, этому нужно положить конец. По моей информации, представители Армении, прибывшие в Карабах, обращаются в миротворческую миссию в связи с визитами иностранных граждан. Это либо разрешается, либо нет. В целом, могу сказать, что мы точно знаем обо всех событиях, происходящих как на входе, так и на выходе, как в Ханкенди, так и в прилегающих регионах. Поэтому несерьезно скрывать от нас что-то, говорить “не видели, не знали”.

Другой раздражающий вопрос заключается в том, что мы видим, что число прибывающих в Карабах, Ханкенди и другие места, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, сильно отличается от числа выезжающих. Все больше и больше людей уезжают оттуда. Мы следим за этим. Мы зафиксировали и то, что 91 процент въезжающих автомобилей не проверяется. При этом не проверяется только 46 процентов выезжающих оттуда машин. О чем это говорит? Это показывает, что российские миротворцы делают так, чтобы вход был свободным, а на выходе были определенные проблемы. Останавливают машины, допрашивают и так далее. То есть они хотят, чтобы люди не уезжали оттуда. И это не случайно.

Мы знаем количество машин и людей, сколько въехало и выехало, и это неприемлемая ситуация. По имеющейся у нас информации, после второй карабахской войны туда вернулось 38 тысяч человек, выехавших в военное время, 11 тысяч из них эту территорию навсегда покинули. По уточненным данным, сейчас в зоне ответственности российских миротворцев проживает 27 тысяч человек. За исключением этих двух вопросов, в целом, повторюсь, их функцию я оцениваю положительно. Серьезных инцидентов в зоне их ответственности не было, инциденты происходили на армяно-азербайджанской границе».