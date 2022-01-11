Ильхам Алиев: У нас в сто раз больше оснований не признавать территориальную целостность Армении

«Подписание мирного договора хоть и не является 100-процентной гарантией, но в любом случае в значительной степени сводит к минимуму риск войны. Хотя мы также должны знать, что любой мирный договор может стать для Армении просто клочком бумаги. Вне зависимости будет он подписан или нет, как я уже сказал, мы должны и будем постоянно наращивать свою военную мощь.

Наша политика полностью ясна, как в период войны, так и в связи с урегулированием бывшего карабах ского конфликта и будущим. Мы предложили, чтобы обе страны признали территориальную целостность друг друга, начали работу по делимитации границ и над процессом открытия коммуникаций, а также подписали мирный договор. Об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью азербайджанским СМИ.

А армянская сторона все еще колеблется. Это свидетельствует о том, что официальные круги еще не сформировали свое мнение по этому вопросу. С одной стороны, они понимают, что при отсутствии мирного договора и наличии сильного Азербайджана у них будет обеспокоенность. С другой стороны, они понимают, что если мирный договор будет подписан, то в нем обязательно должно быть положение о взаимном признании территориальной целостности, и они должны быть к этому готовы.

Как говорится, они остались между двух камней. Но они должны сделать выбор, сделать правильный выбор. Необязательно что наше доброжелательное отношение будет длиться вечно и эти предложения всегда будут лежать на столе. Если они не хотят признавать нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. У нас в сто раз больше на это оснований.

Потому что всем, включая и мировую общественность, хорошо известно, что в ноябре 1920 года наша историческая земля Зангезур была отделена от нас и присоединена к Армении. Точно также и Гейча. Город Иреван был передан Армении 29 мая 1918 года. То есть у нас, как говорится, есть много факторов, чтобы не признавать территориальную целостность Армении. Но несмотря на это, ради будущего мира, ради налаживания отношений между странами мы готовы к этому. Но я не могу гарантировать, что тоже самое будет и через шесть месяцев. Не хотят, ну пусть не будет. Тогда посмотрим, что будет», - сказал глава государства.