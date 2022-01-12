«Легия»: Адвокат Махира Эмрели лжет Конфликт продолжается
Польский футбольный клуб «Легия» выступил с заявлением относительно ситуации с форвардом сборной Азербайджана Махиром Эмрели, представители которого сейчас работают над тем, чтобы расторгнуть контракт с клубом на выгодных для игрока условиях.
Напомним, в декабре после очередного поражения варшавской команды в чемпионате Польши, болельщики ворвались в клубный автобус и побили трех игроков, в том числе и Эмрели. После данного инцидента Махир посчитал, что он больше не сможет выступать за «Легию». Он не поехал с командой на сбор в ОАЭ.
«В связи с появлением сообщений в СМИ об отношениях между «Легией» и ее игроком Махиром Эмрели, мы хотели бы сообщить, что Эмрели имеет действующий контракт и является игроком клуба, - говорится в заявлении «Легии», опубликованном сегодня вечером. – «Легия» неоднократно призывала игрока вернуться в клуб и вновь выполнять свои обязательства по контракту, а также предлагала футболисту всю необходимую поддержку.
Клуб стремится прийти к соглашению и ведет переговоры с игроком и его представителями. При этом клуб не будет разглашать их содержание и порядок, помня об их конфиденциальном характере.
Мы также сообщаем, что не будем публично комментировать заявления представителя футболиста Аныла Динчера в СМИ, которые содержат ряд ложных инсинуаций и заявлений, не имеющих фактической и юридической основы».
Стоит сказать, что турецкий адвокат Махира Эмрели Динчер заявил, что нападение на азербайджанского футболиста было организовано самим клубом и ему явно небезопасно возвращаться в «Легию», учитывая в том числе и постоянные угрозы со стороны болельщиков, которые поступают Махиру.
Юрист подчеркнул, что есть желание полюбовно договориться с польским клубом, а если не получится, то, по его словам, правда на стороне Эмрели и в суде дело будет выиграно. Ясно одно – в «Легию» Махир не вернется, заявил Динчер.