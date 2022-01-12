Польский футбольный клуб «Легия» выступил с заявлением относительно ситуации с форвардом сборной Азербайджана Махиром Эмрели, представители которого сейчас работают над тем, чтобы расторгнуть контракт с клубом на выгодных для игрока условиях.

Напомним, в декабре после очередного поражения варшавской команды в чемпионате Польши, болельщики ворвались в клубный автобус и побили трех игроков, в том числе и Эмрели. После данного инцидента Махир посчитал, что он больше не сможет выступать за «Легию». Он не поехал с командой на сбор в ОАЭ.

«В связи с появлением сообщений в СМИ об отношениях между «Легией» и ее игроком Махиром Эмрели, мы хотели бы сообщить, что Эмрели имеет действующий контракт и является игроком клуба, - говорится в заявлении «Легии», опубликованном сегодня вечером. – «Легия» неоднократно призывала игрока вернуться в клуб и вновь выполнять свои обязательства по контракту, а также предлагала футболисту всю необходимую поддержку.

Клуб стремится прийти к соглашению и ведет переговоры с игроком и его представителями. При этом клуб не будет разглашать их содержание и порядок, помня об их конфиденциальном характере.

Мы также сообщаем, что не будем публично комментировать заявления представителя футболиста Аныла Динчера в СМИ, которые содержат ряд ложных инсинуаций и заявлений, не имеющих фактической и юридической основы».