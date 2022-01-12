От коронавируса скончалась еще одна учительница
Учительница Сумгаитской гимназии Естественных Наук Зенфира Асадова скончалась от коронавируса, передает Qafqazinfo.
Сообщается, что она преподавала в этой гимназии биологию.
Учительница Сумгаитской гимназии Естественных Наук Зенфира Асадова скончалась от коронавируса, передает Qafqazinfo.
Сообщается, что она преподавала в этой гимназии биологию.
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