Госдеп о ситуации на азербайджано-армянской границе

«Госдепартамент США выражает обеспокоенность из-за напряженности на азербайджано-армянской границе». Об этом говорится в сообщении Бюро по вопросам Европы и Евразии ведомства в Twitter.

«Мы обеспокоены сообщениями об инцидентах между вооруженными силами Армении и Азербайджана, которые привели к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших и призываем стороны снизить напряженность, включая демаркацию границ и возвращение всех удерживаемых лиц», - отмечает Госдеп.