Ильхам Алиев объявил о наступлении новой ситуации: Мы готовы!

В настоящее время мир переживает серьезный кризис международного права. Фактор права отступает, уступая место фактору силы. Говорят, что формируется новый мировой порядок, снова хотят поделить мир на сферы влияния. Как вы относитесь к этим процессам? Каковы новые вызовы стоящие перед Азербайджаном? Такие вопросы были адресованы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в ходе его интервью азербайджанским телеканалам.

«Во время многочисленных контактов и встреч я вижу, что традиционные правила уже исчерпаны. Заявления не совпадают с реальностью. Еще до пандемии, я неоднократно говорил, что сейчас на передний план выходит фактор силы, и мы должны быть к этому готовы. Это не наш выбор. Мы всегда отстаивали верховенство международного права и надеялись, что это поможет нам в решении нашего вопроса.

Но мы видим, что это не работает. Конфликты не разрешаются долгое время, а международное сообщество устало от них. Эта усталость теперь ощущается и в других конфликтах. Поэтому мне в последние годы стало предельно ясно, что традиционными способами, то есть по линии Минской группы или через посредничество, мы не сможем вернуть свои земли. Я отчетливо это видел, и нарастающая наглость Армении и ее безнаказанность, лишь усиливали эту мысль. Поэтому я всегда говорил, что мы должны поверить в свои силы, создать более сильную армию. Мы должны укрепить экономику, чтобы ни от кого не зависеть.

Никто не позволил бы нам освободить наши собственные земли силовым путем. Поэтому мы вели последовательную работу во всех этих направлениях, соблюдая международные нормы. Нам нужны были время и уверенность. Мы должны были добиться успеха в вопросе освобождения наших земель. Сегодня крупные страны открыто заявляют, что международное право для них не имеет значения. Если раньше это пытались прикрыть какими-то заявлениями, то сегодня и этого нет. Политический цинизм уже достиг крайней степени. Если страны, которые разработали эти правила и утвердили их после Второй мировой войны, ведут себя подобным образом, что ожидать от прочих стран? Значит и другие страны должны сами принять меры. Некоторые страны, которые верят в международное право, обмануты им. Они ожидают, что кто-то придет и решит за них проблемы. Я не скрываю, у нас тоже был такой период.

После избрания на пост президента у меня тоже были надежды. На начальном этапе я также считал, что карабахский конфликт можно решить мирным путем. Казалось, что предложенные нами варианты логичны, справедливы и полностью соответствуют международному праву. Я даже удивлялся, почему это не понимают ни другая сторона, ни посредники. Когда меня избрали президентом, мне был 41 год. У меня не было такого большого опыта, и я все еще верил в международное право. Я верил, что справедливость сойдет откуда-то с небес и наш вопрос решится. Но я понял, что мы сами должны восстановить справедливость. А потом я увидел, что это уже не имеет ровном счетом никакого значения. В частности, когда нынешние армянские власти своими заявлениями и неуместными шагами фактически положили конец переговорам, стало совершенно ясно, что терять время нельзя.

Все нужно делать вовремя. Вторая карабахская война это показала. Стоило большого труда определить это время, правильно его выбрать, не пойти на авантюру, не рисковать страной и добиться максимально возможного успеха.

Но, несмотря на это, сегодня Азербайджан как ответственный член международного сообщества и в качестве действующего председателя Движения неприсоединения, будет и впредь отстаивать верховенство международного права. Мы будем активно участвовать в деятельности мировых институтов - ООН и других, созданных после Второй мировой войны. Потому что мы взвалили на свои плечи такое тяжелое бремя, как решение карабахской проблемы, и я считаю, что мы будем одной из стран, проявляющих инициативу и в новом мире. Потому что де-факто это уже произошло, и мы полностью готовы к этой новой ситуации, готовы со всеми внутренними ресурсами. И духовная мобилизация нашего народа, единство народа и власти, экономическая независимость, энергетическая самодостаточность, политическая повестка дня и возможности, особенно возросшие после карабахской Победы – мы полностью готовы к любому варианту. Если мир продолжит развиваться традиционными способами, - хотя я в это не верю, - мы готовы. Если мировая, международная архитектура рухнет полностью, мы готовы к этому. Основываясь на наших собственных силах, мы должны быть готовы в любой момент выполнить любую задачу в любом месте», - сказал президент.