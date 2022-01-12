«Хотя я не видел своего деда, он ушел из жизни, а я еще не родился. Но, как вы знаете, он родился в Зангезуре, стал жертвой политики армянской этнической чистки, его семья вынужденно переселилась оттуда в Шахбуз, а затем в Нахчыван», - рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос журналиста о личной истории президента в вопросе Зангезура.

Азербайджанский лидер сказал, что на могиле своего деда в Нахчыване произнес сокровенные слова, о чем когда-нибудь поведает общественности: «То, что было в моем сердце, я пока не выскажу. Но я произнес это на могиле своего деда. Конечно, мы должны идти по пути наших предков. Надо стараться всегда радовать их души.

Преимущество азербайджанского народа в том, что мы верны своим древним традициям. С этой точки зрения для каждого из нас большое значение имеет его семья, его прадеды, предки, в том числе и для меня».