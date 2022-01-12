- Я оцениваю положительно наши отношения с Европейским союзом. Визит президента Шарля Мишеля в Азербайджан и проведенная здесь встреча были очень позитивными. То же самое я могу сказать о встрече, которую мы провели в прошлом месяце в Брюсселе. Для нас главной задачей было правильно составить планы на будущее с Европейским союзом. Я неоднократно выражал эту точку зрения во время встреч с предыдущим руководством. Говорил и об отсутствии у нас особых ожиданий. Как известно, мы не присоединились к соглашению об Ассоциации (речь идет об ассоциативных отношениях с ЕС – ред.). Сегодня жизнь показывает, что мы были правы. Я не хочу сейчас ничего говорить о тех странах, которые присоединились. Если смотреть на вещи реально, что дало это соглашение об ассоциации?! Это, конечно, вызывает вопросы. Есть ли перспектива членства? Нет. Нет в ближайшей и среднесрочной перспективе. Есть ли какие-то другие привилегии? Я не знаю. Наша позиция всегда была реалистичной. Я говорил, что мы не должны, как говорится, цепляться за то, чего не можем достичь. Мы хотим иметь более тесные отношения с Европой. Европа также хочет, чтобы ситуация на ее границах была стабильной. Считаю, что в ходе встреч с господином Мишелем нам удалось сформировать эту повестку дня. Надеюсь, что такой совместный подход позволит в скором времени полностью согласовать и новое соглашение. Потому что в настоящее время соглашение согласовано примерно на 90-92 процента. Есть несколько пунктов, в которых есть разногласия. Но считаю, что при проявлении серьезной воли с обеих сторон мы можем этого добиться.

Конечно, откроется новая страница наших взаимоотношений. Параллельно с этим наша повестка дня с Европейским союзом очень широка. Я уже неоднократно говорил, что мы являемся стратегическими партнерами с 9 странами. Мы активно сотрудничаем в области энергетической безопасности. Особенно в нынешних условиях. Европа переживает газовый кризис. Они очень нуждаются в нашем газе. Азербайджан также является надежным поставщиком. В течение многих лет страна играла роль надежного партнера в качестве поставщика нефти, в том числе поставщика газа для Европы. В Европе проявляют большой интерес к нашим транспортным возможностям. Должен также отметить, что бывший президент Совета Европейского Союза господин Туск, находясь в Баку в 2019 году, посетил Алят. Он отправился в международный морской порт и ознакомился с ситуацией. А нынешнему президенту Мишелю в рамках визита в Шамаху там была представлена презентация, связанная как с Алятской экономической зоной, так и с портом. То есть имеется очень большой интерес к этой сфере.

Созданная в Азербайджане транспортная инфраструктура является самой современной. Можно сказать, что все работы уже завершены. Это представляет большой интерес для Европы. Находясь в Азербайджане, Шарль Мишель по пути в Шамаху посетил и Azercosmos. Сегодня создается новый формат сотрудничества Азербайджана с европейскими партнерами в космической сфере. И это очень позитивно. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы технологии завозились в Азербайджан. Мы получаем эти технологии из Европы, а Европа получает наши энергоресурсы. То есть здесь соотношение взаимных интересов. Тревожных моментов почти нет. Или же их не было до последних событий. Об этом я говорил господину Мишелю и в Баку, и в Брюсселе. Это также связано с предполагаемым объемом финансового пакета для Армении и для Азербайджана. Мы очень удивились, что Азербайджану, пострадавшему от больших разрушений, предусмотрен финансовый пакет в 140 миллионов, а Армении – в 2,6 миллиарда евро. Это несправедливо.

Скажу даже, что в декабре, когда я давал интервью итальянскому журналисту в Брюсселе, он спросил меня, насколько это справедливо. То есть это говорю не только я. Это вопрос, который уже распространился в европейском пространстве. Это несправедливо, и нам нужно это объяснение. Мы не будем молчать. Мы не только не будем молчать, это окажет значительное негативное влияние на отношения ЕС и Азербайджана. Потому что по численности населения и территории Азербайджан в пять раз превосходит Армению. Во время войны в Армении не было разрушено ни одного здания. Наша территория, размером с Ливан полностью уничтожена. Нам всего 140 миллионов, им 2,6 миллиарда? На каком это основании?! Пусть объяснят. Я поставил вопрос так – пусть нам предоставят средства на тех же условиях и в таком же объеме, как и Армении. Объясняют это тем, что у Азербайджана много денег, а у Армении мало. Насколько это справедливо?