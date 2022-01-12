Ильхам Алиев обвиняет ЮНЕСКО

«В ЮНЕСКО нас пытались обвинить чуть ли не в вандализме, думали, что мы начнем разрушать церкви. Мы согласовали с ними маршрут приезда сюда армян. И они, и некоторые страны, связанные с ними, очень настойчиво хотели приехать сюда. Когда мы организовывали визиты иностранных дипломатов и иностранных журналистов на освобожденные от оккупации территории, когда они увидели, что эти церкви и эти могилы нетронуты, тема прибытия ЮНЕСКО была снята с повестки дня. Дело в другом, мы приглашали их все эти годы. Какой ответ мы получали?». Об этом в интервью азербайджанским телеканалам заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев .

«Они говорили, что ЮНЕСКО не занимается политическими вопросами. Как только закончилась Вторая Карабахская война, они стали настойчиво просить о приезде. Мы согласовали маршруты и решили другие вопросы. Но известно, что произошло за это время. Они сами увидели, что мы ничего не разрушаем, но когда они приедут сюда, то увидят разрушенные мечети, разрушенные кладбища, исторические памятники, разрушенные города. Они были бы вынуждены сказать, кто это сделал. А они не хотят об этом говорить. Все эти факторы, плюс наша активная дипломатическая работа, создали условия для принятия этих реалий в мире. Считаю это большим успехом. Потому что после этой войны, по сути, мы перевернули все прогнозы, все предположения Армении и ее покровителей о том, что произойдет в случае начала войны. Конечно, я думаю, что мир увидел, насколько азербайджанский народ предан своей земле, насколько готов ко всему - и к жертвам, и к большому риску, и этот фактор сыграл свою роль. Потому что реакцию покровителей армян на 27 сентября мы не мог предположить даже я. Все это сыграло свою роль. Поэтому уважение к нашему народу и стране невероятно возросло», - сказал президент.