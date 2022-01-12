Вучич: Сербии в НАТО не будет

«Позиция Сербии заключается в отказе от вступления в НАТО и создании собственной сильной армии для самозащиты». Об этом заявил президент страны Александар Вучич после состоявшегося в Брюсселе заседания Совета Россия – НАТО.

В своем интервью Вучич задался вопросом о том, что странам альянса позволено вооружаться, потому что они в НАТО, а Сербии – свободной, нейтральной стране – нельзя обороняться?

«Что вам не нравится? Мы покупаем только оборонительные вооружения, а не наступательные», - подчеркнул глава сербского государства, отметив, что Белград больше не допустит военных операций против своего населения.