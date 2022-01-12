И «Роскосмос» не рад новому казахстанскому министру

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рекомендовал новому министру информации Казахстана Аскару Умарову не посещать Байконур, передает Интерфакс.

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его ведомство полностью прекращает взаимодействие с Министерством информации Казахстана и его новым министром Аскаром Умаровым.

О назначении Умарова стало известно накануне. В российских СМИ его называют «ярым националистом и русофобом».