Ильхам Алиев о судьбе маната

«Несколько лет назад мы вынуждены были пойти на очень тяжелый шаг. Девальвация маната негативно отразилась на благосостоянии наших граждан. Но мы обязательно должны были предпринять этот шаг, потому что в противном случае могли израсходовать все свои валютные резервы. И без того затягивание с принятием этой меры привело к тому, что валютные резервы Центрального банка в значительной степени были исчерпаны. На сохранение стабильности маната было израсходовано около 10 миллиардов долларов. В итоге Центральному банку не удалось сохранить манат стабильным, и мы потеряли 10 миллиардов долларов валюты», - сказал в интервью азербайджанским телеканалам президент Азербайджана Ильхам Алиев , комментируя сложившуюся в стране финансовую ситуацию.

По словам главы азербайджанского государства, в настоящее время несмотря на большие инвестиционные расходы, в том числе на возрождение освобожденных территорий, валютные резервы Азербайджана выросли на 2,5 миллиарда долларов. И.Алиев дал поручение правительству не допускать сокращения валютных резервов.

«Если это необходимо, мы должны несколько сократить расходы, особенно если это необходимо, инвестиционные расходы и сохранить наши валютные резервы стабильными. Мы должны попытаться увеличить это. Потому что это дает нам экономическую независимость. Без экономической независимости невозможно говорить о политическом суверенитете”, - отметил глава государства.

Президент предсказывает манату стабильность в будущем: "На протяжении многих лет манат стабилен. Население страны пользуется этим. Доверие к манату возросло. Увеличился объем депозитов в манатах. В общем балансе депозитов преобладают манаты. Это также в интересах инвесторов”.