Ильхам Алиев: США открыто заняли сторону Армении
После окончания второй карабахской войны Соединенные Штаты Америки, наделенные посреднической миссией в формате Минской группы ОБСЕ, что обязывало Вашингтон к нейтралитету, открыто встали на сторону Армении.
Эта мысль президента Азербайджана Ильхама Алиева прозвучала в интервью азербайджанским телеканалам.
Президент обратил внимание журналистов на два очевидных факта, нашедших свет в средствах массовой информации: «Во-первых, Армению пригласили на так называемый «Саммит демократии», хотя Армения и демократия находятся на разных полюсах. В Армении грубо нарушаются права человека, активистов политической оппозицию бросают в тюрьмы и преследует. Интересно, за какие заслуги Армению пригласили туда, а Азербайджан не пригласили. То есть это проявление открытой дискриминации. Второй факт – недавно секретарь Совета безопасности Армении был приглашен в Вашингтон, где проводит встречи. А секретаря Совета Безопасности Азербайджана не пригласили. Другое дело, что мы ничего не потеряли, и зачем утруждаться ради двухминутного выступления. Таким образом, нарушили баланс, открыто показали, нынешняя администрация США в одностороннем порядке заняла сторону Армении, и это их дело. Мы, как говорится, просто выражаем свое мнение и, конечно, учтем это в своей политике», - сказал И.Алиев журналистам.