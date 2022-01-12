Алиев: Армения одним партнерам говорит одно, другим – противоположное, третьим – еще одну версию

«Мы не исключаем такую возможность, - ответил, в частности, Ильхам Алиев . - Будучи в Брюсселе, я сказал это и руководству Европейского Союза. Самое главное, чтобы повестка двухстороннего сближения была составлена правильно, и Армения, которая зачастую одним партнерам говорит одно, другим - нечто прямо противоположное, а третьим предлагает еще одну версию, вела себя искренне. Что же касается позиции Азербайджана, то она однозначна. Считаю, что Европейский Союз может сыграть действенную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

В ходе интервью для азербайджанских телеканалов, президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал вероятность посреднического участия Евросоюза в вопросе послевоенного сближения Азербайджана и Армении.

По словам президента Алиева, положительное восприятие идеи посредничества Евросоюза в переговорном процесса объясняется тем, что ключевым вопросом двухстороннего урегулирования является соблюдение принципов справедливости, которые Евросоюз, в отличие от некоторых стран, никогда не нарушал.

“Как я уже говорил, - продолжал Ильхам Алиев, - во время Карабахской войны Франция, несмотря на статус посредника, обязывавший её оставаться нейтральной, однозначно встала на сторону Армении.

Необходимо сказать, что Европейский Союз не участвовал в событиях, столь явно и демонстративно нарушающих политический и дипломатический баланс. На последней встрече в Брюсселе мы были свидетелями четкого соблюдения объективности и паритета со стороны Евросоюза, что позволяет говорить о положительной роли, которую его руководство может сыграть в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе, оказывая экономическую и финансовую поддержу для разблокирования в регионе транспортных артерий и, в частности, для реализации проекта Зангезурского транспортного коридора.

Хочу также подчеркнуть, что сообщество европейских государств, располагающее огромным политическим опытом и мощными интеллектуальными ресурсами, может предоставить участникам переговоров рекомендации по целому ряду вопросов урегулирования двухсторонних отношений, включая определение границ. В любом случае, Азербайджан будет приветствовать такие шаги».