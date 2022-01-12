МВФ предупреждает страны: будьте готовы к большим экономическим потрясениям

Международному сообществу следует быть готовым к неопределенности и большим потенциальным экономическим потрясениям в текущем году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, в мире возрастают экономические риски из-за роста уровня инфляции, сбоя цепочек поставок, общественных беспорядков.

«Мы должны быть готовы к тому, что потрясений может быть больше», - сказала Георгиева во время выступления в вашингтонском Центре глобального развития, ее цитирует ТАСС.

Глава МВФ спрогнозировала, что в 2022 году вырастет число стран, обращающихся в фонд за кредитами, поскольку центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, а многие развивающиеся страны увеличили свой госдолг. Помимо этого, недовольство двумя годами пандемии, которые вызвали экономические потрясения, приведут к еще большим волнениям в некоторых странах.

Глава МВФ отметила, что центральные банки сегодня находятся на «тонкой грани баланса» между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического восстановления.