«Жестокий урок для всех нас»: дочь Назарбаева прервала молчание

Алия Назарбаева, младшая дочь первого президента Казахстана, опубликовала посты в Facebook и Instagram, в которых соболезнует семьям погибших во время январских событий в стране и благодарит за поддержку своего отца – Нурсултана Назарбаева.

«С тяжёлым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов. Казахстану желаю только мира и процветания, казахстанцам – благополучия и здоровья. Берегите себя», - написала Назарбаева, ее слова приводит Fergananews.

Агентство отмечает, что Алия Назарбаева – первая из членов семьи экс-президента Казахстана, кто дал о себе знать в публичном пространстве. Остальные родственники первого президента, как и он сам, не появлялись на публике с начала января. Ни сам Назарбаев, ни другие члены его семьи пока не прокомментировали произошедшие в стране драматические события.