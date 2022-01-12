Россию обвиняют в передаче ракетных технологий Северной Корее

Российская компания «Парсек», которая в среду попала под американские санкции, — ключевой источник товаров и технологий для ракетной программы КНДР, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

12 января Минфин США ввел санкции против зарегистрированной в Москве ООО «Парсек», а также против гражданина России Романа Анатольевича Аларя из-за связей с КНДР. Кроме того, в санкционный список попали шесть граждан Северной Кореи, живущих в Москве, Владивостоке и Китае.

В заявлении Госдепа говорится, что с 2016 по 2021 год северокорейский гражданин О Ён Хо, занимавшийся поставками КНДР товаров для производства снарядов из третьих стран, сотрудничал с компанией «Парсек» и Аларем «для обеспечения поставок разнообразных приспособлений для баллистических ракет, в том числе кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного масла, шарикоподшипников и высокоточных фрезеровочных аппаратов», передает РБК.

По данным американского ведомства, Аларь занимает в компании должность директора по развитию. Госдеп утверждает, что он также предоставлял О Ён Хо инструкции по созданию ракетного твердого топлива. «Связи по снабжению и поставкам между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларем и ООО «Парсек» являются ключевым источником товаров и технологий, используемых при производстве снарядов, для ракетной программы КНДР», — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.