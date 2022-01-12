Израильских офицеров убили «дружественным огнем»

Два офицера ЦАХАЛ (бригада «Коммандо») были застрелены в ходе патрулирования в южной части Иорданской долины из-за ошибки в идентификации. Об этом говорится в публикации на странице Армии обороны Израиля в Twitter, передает ТАСС.

"Этой ночью два офицера ЦАХАЛ были убиты во время патрулирования возле базы в районе долины реки Иордан. Офицеры были неправильно распознаны и по ошибке убиты огнем ЦАХАЛ", - говорится в тексте.

Отмечается, что семьи погибших уведомлены о произошедшем.