Кто помогает Эр-Рияду производить баллистические ракеты
Как утверждают мировые СМИ, Саудовская Аравия может производить баллистические ракеты. На спутниковых снимках, полученных NBC News, место производства таких ракет, судя по всему, находится к западу от столицы страны Эр-Рияда.
«Ключевым доказательством является то, что на объекте работает «сжигательная яма» для утилизации твердого топлива, оставшегося от производства баллистических ракет», - считают исследователи Джеффри Льюис и Дэвид Шмерлер из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, Калифорния.
Спецслужбы США также заявили, что Пекин помогает Эр-Рияду в этом начинании.
Учитывая, что королевство закупило свои первые ракеты в Китае, эти выводы не удивительны. Еще в 1988 году Эр-Рияд приобрел китайские DF-3A, модель, которая позже заслужила репутацию «крайне неточной» и с ограниченной подвижностью. Затем в 2007 году Саудовская Аравия закупила ракеты DF-21, о чем стало известно в 2014 году.
Обострение регионального соперничества и разногласий могло побудить Эр-Рияд в последние годы модернизировать свой оборонный потенциал. В частности, две атаки беспилотников в 2019 году на ключевые нефтяные объекты могли стать поворотным моментом. За последние полвека Эр-Рияд стал ближе к Пекину, и вполне вероятно, что королевство обратилось за помощью к своему союзнику.
Между тем министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин выступает против распространения оружия массового уничтожения. Однако далее говорится, что «Китай и Саудовская Аравия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Такое сотрудничество не нарушает никакого международного права и не связано с распространением оружия массового уничтожения».