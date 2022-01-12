Кто помогает Эр-Рияду производить баллистические ракеты

Как утверждают мировые СМИ, Саудовская Аравия может производить баллистические ракеты. На спутниковых снимках, полученных NBC News, место производства таких ракет, судя по всему, находится к западу от столицы страны Эр-Рияда.

«Ключевым доказательством является то, что на объекте работает «сжигательная яма» для утилизации твердого топлива, оставшегося от производства баллистических ракет», - считают исследователи Джеффри Льюис и Дэвид Шмерлер из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, Калифорния.