Генпрокуратура о назначавших фиктивную инвалидность врачах

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана завершилось предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по фактам фальсификации диагнозов членами врачебно-консультативных комиссий различных медицинских учреждений в течение 2021 года с целью присвоения отдельным лицам степеней инвалидности. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что члены врачебно-консультативной комиссии поликлиники №15 города Баку Мехпара Мамедова и Кенуль Султанова, злоупотребляя своими должностными полномочиями, для назначения инвалидности обратившимся в комиссию лицам намеренно внесли недостоверную информацию об их заболеваниях в официальный электронный информационный ресурс.

Указанным сотрудникам медучреждения предъявлены обвинения по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.