«Омикрон» может заражать до 100 человек одновременно

Омикрон-штамм может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет. Такое мнение выразил иммунолог Владимир Болибок в интервью телеканалу «Москва-24».

«Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу. До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но «омикрон» в этом отношении превзошел даже ее. В связи с этим совершенно колоссальное количество одномоментно заразившихся», - сказал он.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон».