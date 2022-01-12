Стала известна стоимость билета на рейс Ереван - Стамбул
Армянская авиакомпания Flyone Armenia получила разрешение турецких властей на осуществление рейсов Ереван - Стамбул - Ереван.
По словам председателя совета директоров компании Арама Ананяна, первый рейс запланирован на 2 февраля.
Сегодня в продаже появились билеты на рейс Ереван - Стамбул и стали известны цены на них.
2 февраля без багажа из Еревана в Стамбул можно улететь за $45. За багаж отдельно придется доплатить $23. Время в пути 1 час 50 минут.