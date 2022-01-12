Стала известна стоимость билета на рейс Ереван - Стамбул

По словам председателя совета директоров компании Арама Ананяна, первый рейс запланирован на 2 февраля.

Сегодня в продаже появились билеты на рейс Ереван - Стамбул и стали известны цены на них.

2 февраля без багажа из Еревана в Стамбул можно улететь за $45. За багаж отдельно придется доплатить $23. Время в пути 1 час 50 минут.