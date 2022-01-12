Военный контингент Организации Договора о коллективной безопасности приступил к подготовке вывода своих сил из Казахстана, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан, выполнившие поставленные задачи, приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации", - цитирует Интерфакс сообщение ведомства.

"Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной", - заявили военные.

Военные ОДКБ передают силовикам Казахстана охрану ключевых объектов страны. "В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны Республики Казахстан началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", - сообщается в четверг.

Одними из первых покинут Казахстан военные Киргизии. Они вернутся на родину 14 января, отметили в пресс-службе Минобороны Киргизии.