Оползень в Шемахе: обрушилась новая дорога

На автодороге Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадереси в Шемахинском районе Азербайджана произошел оползень, передает АПА.

В результате оползня на дороге, расположенной в 22 км от районного центра, возникла опасная ситуация. Несколько участков протяженностью 16 км были разрушены, на асфальтовом покрытии образовались трещины. В настоящее время наблюдается активная фаза оползня.

Автодорога Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадереси, которая была реконструирована и введена в эксплуатацию в начале 2020 года, соединяет четыре населенных пункта с населением 2 тыс. человек.