В Питере пал ещё один кредитный олигарх - Бабаев

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Официальную гостиницу Государственного Эрмитажа выставили на торги. За восьмиэтажное здание в центре Петербурга хотят выручить минимум 2,7 млрд рублей. Сообщение о продаже гостиницы «Эрмитаж» появилось на портале «Торги-ру». Отель находится в отреставрированном здании на улице Правды. Гостиница занимает площадь в 11 419,6 кв. м. Продаётся отель вместе с земельным участком площадью 2750 кв. м. Торги назначены на 26 января 2022 года.

Официальный собственник отеля — «Международная Балтийская инвестиционная компания». 70 процентов акции компании принадлежат азербайджанскому бизнесмену Малику Бабаеву, остальные 30 процентов - российскому гражданину. Отель был капитально отремонтирован в 2013 году за счет кредита на десятки миллионов долларов, выданного Международным банком Азербайджана. Однако кредит не был погашен, Международный банк Азербайджана трижды пытался объявить о банкротстве ОАО «Международная Балтийская инвестиционная компания». Однако суд исковые требования не удовлетворил. По данным haqqin.az, споры вокруг гостиницы «Эрмитаж» продолжаются уже несколько лет. Основным владельцем отеля является Малик Бабаев, который выкупил отель у его предыдущего владельца - Дома культуры работников пищевой промышленности за 4,1 миллиона долларов. Предприниматель в своё время получил разрешение главы Эрмитажа Михаила Пиотровского использовать товарный знак музея за определённую плату. Сумму сделки стороны не раскрывали.