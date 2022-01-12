Казахстанский депутат и бизнесмен поддержал «Дикого Армана» видео
Депутат городского маслихата Алматы и крупный бизнесмен Кайрат Кудайберген опубликовал пост с поддержкой Армана Джумагельдиева, более известного как «Дикий Арман». Пост в поддержку Армана политик опубликовал в социальных сетях.
«Днем 6 января мы впервые встретились с Арманом на площади Независимости и вместе призвали людей к спокойствию и не поддаваться провокациям. Он призывал людей только к мирному митингу, общению с правительством. Но появились провокаторы и увели его с площади на другую сторону, а я остался на месте», - заявил Кудайберген.
Депутат также отметил, что «ребята Армана» (среди которых были и волонтеры) взяли под охрану поликлиники, раздавали бесплатные продукты, задерживали мародеров.
«Не знаю, какие преступления совершил Арман, но в этой ситуации он проявил себя как мужчина», - написал Кайрат Кудайберген.