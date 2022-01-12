Депутат городского маслихата Алматы и крупный бизнесмен Кайрат Кудайберген опубликовал пост с поддержкой Армана Джумагельдиева, более известного как «Дикий Арман». Пост в поддержку Армана политик опубликовал в социальных сетях.

«Днем 6 января мы впервые встретились с Арманом на площади Независимости и вместе призвали людей к спокойствию и не поддаваться провокациям. Он призывал людей только к мирному митингу, общению с правительством. Но появились провокаторы и увели его с площади на другую сторону, а я остался на месте», - заявил Кудайберген.