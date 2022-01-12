Минздрав о состоянии здоровья инфицированных «омикроном» в Азербайджане
Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших из-за рубежа, был обнаружен «омикрон»-штамм коронавируса.
Министерство здравоохранения Азербайджана сообщает, что в настоящее время состояние этих лиц стабильное, они находятся дома под наблюдением. Осложнений со здоровьем лиц, инфицированных штаммом «омикрон», не наблюдается. Повторные пробы, взятые у 8 из 12 инфицированных этим штаммом, дали отрицательный результат, информация об этом опубликована в системе e-Təbib.
Для контроля эпидемиологической ситуации проводятся регулярные анализы на генетические варианты вируса.
Минздрав напоминает, что благодаря активному участию населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная. Органы здравоохранения призывают граждан Азербайджана вакцинироваться бустерной дозой, чтобы снова повысить антитела организма, учитывая снижение уровня иммунитета через 6 месяцев после вакцинации второй дозой или выздоровления от COVID. Наряду с вакцинацией должны соблюдаться правила особого карантинного режима, такие, как соблюдение физической дистанции, использование масок и мытье рук.