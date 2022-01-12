«Карабах» подписал португальского футболиста

Футбольный клуб « Карабах » привлек в команду еще одного футболиста.

Это португалец Леандро Андраде из болгарского клуба «Черно Море». С 22-летним фланговым полузащитником подписан контракт до 30 июня 2025 года. Он будет играть в «Карабахе» под 15-м номером. До «Черно Море» Леандро Андраде играл за различные португальские команды.

Напомним, вчера агдамский клуб взял в аренду у польской «Ягеллонии» грузинского вратаря Луку Гугешашвили, который будет защищать цвета лидера чемпионата Азербайджана, как минимум, до конца сезона.

«Карабах» с 5 января тренировался в Баку. Вчера команда отправилась на сборы в Анталью, где разместилась в отеле Gloria Sports Arena. На 14 января запланирована контрольная игра с румынским «Газ Метаном». 21 января «Карабах» проведет сразу два матча – с сербской «Бачка Тополой» и польским «Шленском». Две встречи ожидают агдамский клуб и 25 января. Соперники – словацкий «Татран» и польская «Висла».

26 января «Карабах» вернется из Антальи. Сезон для вице-чемпионов возобновится 1 февраля четвертьфинальным матчем Кубка Азербайджана против «Кешля».

Как известно, «Карабах» впервые в истории азербайджанского футбола прошел групповую стадию в еврокубках и сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций с французским «Марселем». Игры состоятся 17 и 24 февраля. Первая встреча пройдет во Франции.