Генпрокуратура наказала журналиста: распространял ложную информацию о Шуше

Генпрокуратура оштрафовала еще одного представителя СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате расследования, проведенного Управлением внеуголовного производства, было установлено, что представитель СМИ Ибишбейли Фикрет Фарамаз оглу разместил на своем сайте jamaz.info недостоверную информацию об обстреле города Шуша со стороны Ханкенди. В связи с этим 12 января ему были вменены нарушения по статье 388-1.1.1 (размещение в интернет-ресурсе запрещенной к распространению информации) Кодекса об административных проступках. Собранные по делу материалы отправлены для рассмотрения в суд, в этот же день по решению Сабунчинского районного суда города Баку Ф.Ибишбейли был оштрафован на 500 манатов.

Генеральная прокуратура Азербайджана еще раз призывает субъектов медиа и пользователей соцсетей соблюдать требования законодательства и сообщает, что в борьбе с преднамеренным распространением недостоверной, способной вызвать панику среди общественности информации будут приниматься решительные меры.