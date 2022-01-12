Ильхам Алиев об утечке информации из Болгарии

В ходе слушаний в парламенте министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна теряет из-за задержки строительства 750 тысяч евро в день и только за последний год Болгарии был нанесен ущерб в размере более 250 миллионов евро.

Как сообщал ранее haqqin.az, на Балканах кипят настоящие политические страсти вокруг поставок азербайджанского газа. Дело дошло до того, что Болгария обвинила Грецию в затягивании строительства греко-болгарского газопровода (проект IGB), по которому азербайджанский газ должен поступать в Болгарию.

В своем интервью местным СМИ президент Ильхам Алиев также затронул вопрос поставок азербайджанского газа в Европу. Глава государства заявил, что утечка информации о контракте с Болгарией произошла не с азербайджанской стороны.

Вместе с тем задержка строительства газопровода IGB – не единственная болгарская проблема, связанная с азербайджанским газом. Ранее государственная компания «Bulgargaz», выступающая в качестве стороны контракта с Азербайджаном, заявила, что коммерческие тайны контракта на поставку газа в объеме одного миллиарда кубометров были разглашены лицами, обслуживающими интересы российского «Газпрома».

«Эта утечка произошла не от нас, а от Болгарии. Суть вопроса понятна. Есть большая потребность в азербайджанском газе. Азербайджан долгие годы был в роли надежного поставщика нефти, а также поставщика газа. У них большой интерес к нашим транспортным возможностям», - сказал глава государства.

В ходе интервью Ильхам Алиев также отметил, что зима в Европе только начинается и, как ожидается, она будет очень суровой.

«Поэтому нехватка газа приведет к большим последствиям. Объемы азербайджанского газа не так велики, но для нескольких стран это может стать решающим, и, конечно, в первую очередь здесь учитываются наши интересы. Потому что, если бы этот пояс не был проложен, мы бы сидели на богатых запасах газа и чего-то ждали. Если бы не эта перспектива, ни одна компания не вложила бы миллиарды, десятки миллиардов долларов в разработку этих месторождений. В настоящее время экспорт растет, мне были представлены новые цифры. В этом году будет экспортировано около 19 миллиардов кубометров газа.

Из них более 8 миллиардов будет экспортироваться в Турцию, более 7 миллиардов в Италию. Оставшийся газ будет поделен между Грузией и Болгарией. В то же время продолжает расти и внутренний спрос. Мы удовлетворяем внутренний спрос. В целом в Азербайджане ожидается добыча 45 миллиардов кубометров газа. Как я уже упоминал, 19 млрд пойдет на экспорт, а оставшаяся часть - на внутренний спрос и перекачку газа в нефтяные пласты для поддержания пластового давления. Это большой объем, и, конечно, он позволит нам удовлетворить как собственные потребности, так и выйти на европейское пространство в большем объеме», - сказал президент.