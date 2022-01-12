Госдеп советует американцам не ездить в Украину

Госдепартамент США предупредил американских граждан о небезопасности поездок в Украину из-за «угроз» России. Об этом сообщается на сайте посольства США в Киеве.

«Госдепартамент по-прежнему советует гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за возросших угроз со стороны России. ...Гражданам США напоминают, что условия безопасности могут измениться без особого уведомления», — сказано в сообщении, котрое цитирует РБК.

Дипломаты ссылаются на информацию «о продолжающейся необычной военной активности России вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму» и напоминают, что возможное военное «вторжение» серьезно повлияет на оказание консульских услуг американцам, в том числе желающим выехать из Украины.

Издание напоминает, что с 20 декабря прошлого года на сайте Госдепартамента США в разделе международных поездок Украине присвоен четвертый, красный уровень туристического консультирования, то есть путешествия в страну не рекомендуются. В числе причин называют не только угрозу российского «вторжения», но и то, что войска России «оккупировали» Крым и «контролируют» Донбасс. Также в числе причин, из-за которых американцев просят отложить поездки в Украину, указана ситуация с COVID-19 в стране.