Дорожная полиция предупреждает водителей

Согласно сообщению Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 13 января ожидаются усиление северо-западного ветра, дождь, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах из-за морозной погоды гололед, а также выпадение снега на возвышенностях. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

"В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует водителям быть осторожными, учитывая, что в горных и предгорных районах в результате мокрого снега и снега увеличивается вероятность скольжения транспортных средств, на данных территориях рекомендуется по возможности не использовать автомобили с неподходящими для зимнего сезона шинами, также рекомендуется не парковать автомобили вблизи или под деревьями, крупными рекламными щитами, другими предметами и строениями, которые могут опрокинуться или сломаться из-за ветреной погоды, выбирать скорость в соответствии с метеорологическими условиями, проверять пригодность стеклоомывателей и стеклоочистителей автомобилей, а также не совершать без надобности резких маневров и торможения на дорогах", - отметил Пириев.