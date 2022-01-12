Совершайте покупки быстрее с iBox!

iBox - экспресс доставка любых товаров

Нужно срочно купить недостающий ингредиент, но некого послать в магазин за продуктами? Воспользуйтесь помощью курьеров iBox! Наша платформа принимает во внимание время и расстояние для обеспечения максимально быстрой доставки.

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