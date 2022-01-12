Кариму Масимову инкриминируется и попытка насильственного захвата власти: задержаны его заместители
В Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили подробности расследования в отношении бывшего главы комитета Масимова, которого подозревают в госизмене, сообщает Sputnik Казахстан.
В рамках дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.
По подозрению в этих преступлениях помимо Масимова задержаны: бывший заместитель главы КНБ – начальник Службы спецназначения «А» Ануар Садыкулов, экс-заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.