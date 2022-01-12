По данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с 13 января и в течение ближайших дней на территории страны изменятся погодные условия, прогнозируется резкое понижение температуры, сильный ветер, мокрый снег и снег, местами интенсивный.

В связи с этим МЧС Азербайджана призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности.

"В холодную и дождливую погоду люди чаще пользуются газовыми и электрическими обогревателями. Это способствует перегрузке электросетей, особенно в квартирах или частных домах. Использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических обогревателей может привести к возгоранию. МЧС призывает не использовать неисправные, нестандартные или самодельные нагревательные приборы, а также не допускать перегрузки в электросети, не оставлять работающие нагревательные приборы без присмотра, держать их вдали от детей, не хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости в непосредственной близости от нагревательных приборов, использовать устройства в соответствии с инструкциями производителя", - говорится в сообщении ведомства.