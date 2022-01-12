МЧС обратилось к населению Азербайджана из-за ухудшения погоды
По данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с 13 января и в течение ближайших дней на территории страны изменятся погодные условия, прогнозируется резкое понижение температуры, сильный ветер, мокрый снег и снег, местами интенсивный.
В связи с этим МЧС Азербайджана призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности.
"В холодную и дождливую погоду люди чаще пользуются газовыми и электрическими обогревателями. Это способствует перегрузке электросетей, особенно в квартирах или частных домах. Использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических обогревателей может привести к возгоранию. МЧС призывает не использовать неисправные, нестандартные или самодельные нагревательные приборы, а также не допускать перегрузки в электросети, не оставлять работающие нагревательные приборы без присмотра, держать их вдали от детей, не хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости в непосредственной близости от нагревательных приборов, использовать устройства в соответствии с инструкциями производителя", - говорится в сообщении ведомства.
Также в связи с ветреной погодой рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, высоких деревьев, не стоять под электрическими столбами и проводами, соблюдая осторожность. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров при сильном ветре осложняется.
Вместе с тем проживающим в горных районах, а также тем, кто выезжает в горы, рекомендуется обращать внимание на прогнозы погоды.