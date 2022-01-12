Improtex Motors впервые представила электромобиль BMW iX фото
Накануне компания Improtex Motors в Elektra Hall представила новый кроссовер BMW iX. BMW iX – новый технологический флагман BMW Group. Он построен на инновационной компонентной базе, определяющей будущее электромобилей концерна.
Дизайн нового BMW iX олицетворяет роскошь будущего. Внимание к деталям и чистые линии кузова – вот что такое современный BMW. Дизайнерские акценты мощно заявляют об экологически чистой концепции BMW iX. Выразительная решетка радиатора BMW, изготовленная с использованием лазерной технологии, служит интеллектуальной панелью со встроенными датчиками, камерами и радаром для передовых систем помощи водителю. Панорамная крыша BMW iX с электрохромным затемнением – это самая большая стеклянная поверхность в серийных автомобилях BMW Group.
Цельная конструкция не перекрыта поперечными распорками и обеспечивает ни с чем не сравнимое ощущение простора. Опциональные колёсные диски Air Performance размерностью 21 или 22 дюйма не только оптимизированы с точки зрения аэродинамики, но и весят на 15 кг меньше стандартных аналогов. Весь комплекс мер по улучшению аэродинамики и снижению веса обеспечивает экономию энергопотребления, которая конвертируется в увеличение пробега на одной зарядке примерно на 65 км. В BMW iX представлена совершенно новая для автомобилей BMW архитектура интерьера.
Атмосфера комфорта достигается благодаря изогнутой приборной панели BMW Curved Display, новым сиденьям со встроенными подголовниками и панорамной стеклянной крыше, а также большому объёму салона в целом. Отсутствие центрального тоннеля создает дополнительное пространство для ног и место для хранения вещей. Роскошная центральная консоль BMW iX – настоящее произведение искусства. Она дополнена новым селектором переключения передач и прозрачным контроллером iDrive с сенсорным управлением и подсветкой.
Важно отметить, что используемые в отделке салона материалы проходят тестирование в лаборатории BMW Group. Такие потенциально аллергенные компоненты, как никель, не применяются в местах потенциального соприкосновения. На старте производства будут доступны две модификации новейшего кроссовера – BMW iX xDrive40 и BMW iX xDrive50.
Мощность версии BMW iX xDrive40 составляет более 300 л.с.. От 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется приблизительно за 6 секунд, а запас хода на одной зарядке превышает 400 км (в соответствии с испытательным стандартом WLTP). Модификация BMW iX xDrive50 оснащена силовой установкой мощностью свыше 500 л.с., обеспечивающей прекрасные динамические показатели – менее 5 секунд от 0 до 100 км/ч. Запас хода составляет более 600 км. В модификации BMW iX xDrive40 ёмкость батареи превышает 70 кВт⋅ч, а предельная мощность зарядки достигает 150 кВт. Энергоёмкость батареи BMW iX xDrive50 составляет более 100 кВт⋅ч., а максимальная мощность зарядки – 200 кВт.
На станциях быстрой зарядки постоянным током новейший BMW iX способен восполнить заряд батареи с 10% до 80% ёмкости всего за 40 минут. Десятиминутная зарядка с помощью скоростного терминала увеличит запас хода BMW iX xDrive40 на 90 км, а версии BMW iX xDrive50 – на 120 км.
Новый BMW iDrive позволил минимизировать количество физических кнопок и переключателей. Информация выводится на экраны по принципу «Act, Locate and Inform». Данные оптимально распределены между проекционным дисплеем и панелью BMW Curved Display – всё самое важное находится перед глазами водителя, а наиболее подробная информация доступна на дисплее мультимедиа. BMW iX доказывает приверженность BMW Group концепции устойчивого развития. Ответственное использование ресурсов по всей цепочке образования стоимости, минимизация выбросов CO2 на каждом этапе производства – BMW iX заботится о природе с самого начала жизненного цикла. При производстве автомобилей и аккумуляторных элементов на заводе BMW Group в Дингольфинге применяется только экологически чистая энергия, а также алюминий, произведенный с использованием солнечной энергии.
О компании Improtex Motors
ООО Improtex Motors является дочерней компанией холдинга Improtex Group. Компания Improtex Motors учреждена в 1998 году и благодаря своей профессиональной деятельности смогла добиться доверия и уважения партнеров и клиентов. Компания Improtex Motors является официальным импортером автомобилей BMW, Rolls-Royce, MINI, Alpina, бренда BMW i, мотоциклов BMW и японского бренда YAMAHA, достойно представляя на азербайджанском автомобильном рынке все новинки модельного ряда этих брендов. В настоящее время у компании есть 3 салона продаж, и сервисный центр, оснащённый новейшим оборудованием, и полностью отвечающим корпоративным стандартам немецкого концерна.