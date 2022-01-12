Саакашвили лично предстанет перед судом

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен явиться в Тбилисский городской суд, где сегодня будет рассматриваться уголовное дело о незаконном пересечении границы, передают «Новости-Грузия».

В связи с этим соратники экс-президента из основанной им партии «Единое национальное движение» анонсировали акцию возле здания суда.

Отметим, что первое заседание для рассмотрения дела о незаконном пересечении границы состоялось 22 декабря прошлого года. Тогда Саакашвили на нем не присутствовал, сославшись на плохое состояние здоровья.