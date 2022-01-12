Незаконную вырубку деревьев в Баку расследует Генпрокуратура

В управлении по делам внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджана проводится расследование на основании материалов, поступивших в Министерство экологии и природных ресурсов в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, сотрудники прокуратуры и регионального управления Минэкологии и природных ресурсов осмотрели указанную территорию и взяли показания у ряда лиц. Установлено, что на указанной территории были незаконно вырублены кипарисы и сосны.

"В Генпрокуратуре продолжается расследование, о результатах общественность будет проинформирована дополнительно", - отмечается в информации.