Пашинян прокомментировал обострение на азербайджано-армянской границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя сегодня на заседании кабмина недавнее обострение на границе с Азербайджаном, заявил о приверженности своей страны мирному развитию Южного Кавказа. Глава армянского правительства еще раз сказал о курсе Еревана на продвижение в регионе повестки «эпоха мира».

«К сожалению, на границе продолжаются инциденты, приводящие к жертвам. Нашу политику мы провозгласили. Я говорил о двух вещах, и это отражено в программе правительства. Одна из первостепенных наших задач — последовательное повышение обороноспособности нашей страны. Но, с другой стороны, я говорил, что для открытия провозглашëнной нами повестки мирного развития для Армении и региона нам нужны крепкие нервы», — цитируют Пашиняна армянские СМИ.

По словам армянского премьера, многие попытаются доказать, что это невозможно: «Но мы последовательно будем двигаться по этому пути и должны сделать всë, чтобы вокруг нашей страны сформировалась стабильная и безопасная среда».

Напомним, 11 января на азербайджано-армянской границе в Кельбаджарском направлении вооруженными силами Армении была предпринята вооруженная провокация. При нападении на пост азербайджанской армии погиб военнослужащий Аяз Назаров.