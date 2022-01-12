Как упоительно и воинственно звучала антитурецкая риторика греческих и кипрских политиков в связи с газопроводом EastMed еще неделю назад. «Анкара не пройдет», «Турция обречена на поражение»... И вообще «трубопровод стал величайшим успехом греческой внешней политики за последнее десятилетие. С помощью этого трубопровода Греция достигла двух экзистенциально важных вещей: удалила Турцию с мировой энергетической карты и приблизила Кипр к Греции».

Вашингтон и Париж этот клекот греческих «ястребов» полностью поддерживали и культивировали, обещая Афинам и Никосии всяческую поддержку, в том числе и военную. Да что говорить - на подписании соглашения о строительстве Восточносредиземноморского газопровода присутствовал сам госсекретарь Майк Помпео. Давая тем самым понять, что США полностью благословляют это начинание, поскольку оно способно поставить на место зарвавшуюся, по американским оценкам, Анкару с ее газовыми амбициями.

Согласно прожектам и красочным презентациям, предполагалось, что новый трубопровод позволит начать поставки энергоносителей с израильского месторождения «Левиафан» и кипрского месторождения «Афродита» через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, а в будущем – дойдет и до Италии. Политические, а главное – финансовые и технические сложности, такие как отсутствие у стран-участниц проекта возможностей для полноценного его финансирования, протяженность и глубина прокладки, гордо игнорировались. Дескать, дух эллинов все превозможет, к тому же США и Евросоюз с нами, помощь будет.

Но, как и во многих других случаях, с данным проектом «приключился Байден». Администрация Белого дома развернулась на 180 градусов – и направила в Афины, Никосию и Иерусалим неофициальный документ, в котором заявила, что отныне не поддерживает строительство этого трубопровода «как по экологическим, так и по экономическим причинам». Вашингтон подчеркнул также, что этот проект «провоцирует напряженность в регионе». Прекрасная еще вчера картинка проекта разрушилась в одночасье – ни денег, ни политической поддержки. И флаги антитурецкой коалиции в Восточном Средиземноморье враз опали. США тоже умеют вонзить «нож в спину партнеров».

Было бы наивным полагать, что коалицию против Анкары американцы в одночасье обрушили оттого, что воспылали любовью к Турции. Чего нет – того нет. Американцы в очередной раз демонстрируют, что многие темы, которые мир привычно считает геополитическим противостоянием, на самом деле объясняются причинами корпоративно-финансовыми. И руша коалицию – США действуют в первую очередь в своих интересах.