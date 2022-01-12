Путин созвонился с Токаевым
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщает сайт Кремля.
Отмечается, что президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий коллективных миротворческих сил ОДКБ. Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации – стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ.
Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Республики Казахстан.