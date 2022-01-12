Ученые нашли лекарство от коронавируса в конопле

Соединения, содержащиеся в каннабисе, могут предотвратить заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетки, следует из исследования, опубликованного учеными из Университета штата Орегон (США).

Они обнаружили, что две каннабиноидные кислоты – каннабигероловая и каннабидиоловая – могут связываться с белком SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, и предотвращать проникновение вируса в клетки, передает Forbes.

Отмечается, что изученные каннабиноиды являются «распространенными и легкодоступными», а также безопасными для здоровья. Кроме того, они якобы эффективны против новых штаммов вируса. По мнению исследователей, каннабиноиды могут быть превращены в лекарства для профилактики или лечения коронавируса.