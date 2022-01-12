В НАТО готовы представить России конкретные предложения

Североатлантический альянс готов "положить на стол переговоров" с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

"Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией", - заявил он и подчеркнул, что Москва на заседании Совета Россия - НАТО 12 января пока не дала ответа на предложение альянса начать серию консультаций по безопасности.

По словам Столтенберга, НАТО готова к обсуждению ограничений ракетных вооружений с Россией, однако конкретные пороги ограничений не должны обсуждаться публично, это сократит возможности для переговоров.