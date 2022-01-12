Песков: Введение санкций против Путина - запредельная мера
«Введение санкций против главы государства - запредельная мера, сравнимая с разрывом отношений». Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. «Оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно. Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров... Конечно, совмещение по времени этих заявлений и переговоров - это попытка оказать давление на Москву, она априори бессмысленная. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно», - сказал он.