Гендиректор «Азеригаз» встретился с ветеранами карабахской войны

Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев провел встречу с участниками первой карабахской войны. Гендиректор поинтересовался условиями работы и жизни ветеранов. Участникам войны была предоставлена возможность рассказать о своих проблемах и озвучить предложения.

Руслан Алиев отметил, что улучшение благосостояния участников войны, семей ветеранов и шехидов всегда было одним из приоритетных направлений государственной политики, и подчеркнул, что «Азеригаз» всегда уделяет особое внимание представителям этой уязвимой группы населения.