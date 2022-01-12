Гендиректор «Азеригаз» встретился с ветеранами карабахской войны
Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев провел встречу с участниками первой карабахской войны. Гендиректор поинтересовался условиями работы и жизни ветеранов. Участникам войны была предоставлена возможность рассказать о своих проблемах и озвучить предложения.
Руслан Алиев отметил, что улучшение благосостояния участников войны, семей ветеранов и шехидов всегда было одним из приоритетных направлений государственной политики, и подчеркнул, что «Азеригаз» всегда уделяет особое внимание представителям этой уязвимой группы населения.
Глава ПО отметил, что с чуткостью относится не только к газоснабжению, но и к обращениям, поступающим от участников войны, семей шехидов и инвалидов войны об обеспечении их соответствующей работой.
Р.Алиев довел до сведения участников встречи, что 537 человек из ПО «Азеригаз» являются участниками Карабахской войны или членами семей шехидов. Он поручил руководителям соответствующих структур ПО изучить все обращения и оказать помощь ветеранам.